Помогите сделать задание по русскому языку упр 187

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Помогите сделать задание по русскому языку упр 187
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Название - Поздняя осень Стоит ненастная погода. Третий день дует холодный ветер. Закружились в осеннем воздухе сухие листья. Вот с березы падают желтые листочки. На дорожке лежат бардовые листья осинки, рыжие листья тополя. Улетают последние перелётные птицы. Появились осенние зайчата - листопаднички. Определения: Погода (какая?) ненастная День (какой?) третий Ветер (какой?) холодный В воздухе (в каком?) осеннем Листья (какие?) сухие Листочки (какие?) желтые Листья (какие?) багровые Листья (какие?) рыжие Птицы (какие?) последние Птицы (какие?) перелетные Зайчата (какие?) осенние
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