Срочно! треугольник ABC задан координатами A(0;4) B(3;0) (0;-4)
Геометрия
Срочно! треугольник ABC задан координатами A(0;4) B(3;0) (0;-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка М является серединой стороны АС. Найдем координаты середины отрезка АС. А(0; 4), С(0; -4); М(0;0). |ВМ|=√3²+0²=3. Ответ: 3 л.ед.
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