Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х
Химия
Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Нужна информация желательно подробная по зоне степей и по зоне пустыни.Животные или растения неважно.
Математика
Спиши Вставь пропущенные буквы напиши вместо точек подходящие по смыслу слова по??осатый тигр бородатый... .....вечерок. .....к_л_сок ....г_л_сок. ...
Информатика