Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х

Химия
Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х
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