Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х

Химия

Всем привет. Не могу решить задачу по химии. Задача: По массовым частям химическо??о элемента, установить формулу вещества. W(С)(омега)=40% W(H)=6,67% W(O)=53,33% Найти: С_х Н_х О_х

Автор: Гость