Нужна информация желательно подробная по зоне степей и по зоне пустыни.Животные или растения неважно.
Окружающий мир
Нужна информация желательно подробная по зоне степей и по зоне пустыни.Животные или растения неважно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пустыни живут верблюды , ящерицы, змей
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