1. Чем отличаются друг от друга представители разных народов? 2. Народы каких язык??в семей проживают на территории России? 3. Какие народы самые многочисленные? 4. Каковы особенности размещения народов России? 5. Какие рел...
География
1. Чем отличаются друг от друга представители разных народов? 2. Народы каких язык??в семей проживают на территории России? 3. Какие народы самые многочисленные? 4. Каковы особенности размещения народов России? 5. Какие религии исповедуют большинство верующих в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 минталетет и национальность обычий свои 2 их много языков всех не перечислись3 мусульманы и русские 4 в разных частях света север юг запад восток 5 ислам большенство ну христянство тоже а остальные в меньшестве
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