Помогите пожалуйста, не могу сделать русский(не был на этой теме)
Русский язык
Помогите пожалуйста, не могу сделать русский(не был на этой теме)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. жалюзи. 2 . нечего изменять. 3.плату. 4 . словосвободная не нужно. 5. не пиши слово самое. 6. не пиши промышленное.7. не пиши памятный. 8. не пиши слово цен.
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