75+96:2:2+90 по действиям

Математика
75+96:2:2+90 по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)96:2=48 2)48:2=24 3)75+24=99 4)99+90=189
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