Из предложений 1–7 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «приближение». – (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух девочек и одного серьёзного маль...
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Из предложений 1–7 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «приближение». – (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух девочек и одного серьёзного мальчика. (2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога. – (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала она. – (4)Ваша внучка Таня рассказала, что у вас на войне убили сына и что он вам писал письма. (5)А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». (6)И ещё она сказала, что вы ослепли от горя. (7)Мальчик выпалил всё одним духом и замолчал.
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