Обдумайте отрывок из неправильного учебника и выполните задания. Из жизни проро??а Мухаммеда Как вы знаете, священный для мусульман город Ясриб прославился тем, что в нем родился и умер Мухаммед. Вот почему Ясриб стал называт...

История

Обдумайте отрывок из неправильного учебника и выполните задания. Из жизни проро??а Мухаммеда Как вы знаете, священный для мусульман город Ясриб прославился тем, что в нем родился и умер Мухаммед. Вот почему Ясриб стал называться Городом пророка или просто Городом, по-арабски — Мединой. Мухаммед учил, что во всем мире есть только один Бог. Поэтому пророк повелел жителям Медины уничтожить стоящие в центре их города, вокруг Каабы, изображения аравийских богов, а мусульманам запретил посещать Каабу. По приказу Мухаммеда в Медине была возведена первая мечеть. Она представляла собой красивый жилой дом, в котором поселился Мухаммед. В этом доме день за днем он собственноручно писал книгу, получившую название Коран. Однажды его благочестивый труд был прерван приходом послов Юстиниана. Богато одетые вельможи византийского императора, совершив обязательный для всех верующих хадж, сочли своим долгом посетить Мухаммеда. От имени императора Юстиниана они передали в дар пророку верблюда и верблюдицу. Посмотреть на невиданных арабами горбатых животных сбежались зеваки со всех концов Медины. В честь послов был устроен обед, на котором подавали самые вкусные блюда мусульманской арабской кухни — жареную свинину и красное вино, а на сладкое — свежие финики. Прощаясь с послами Юстиниана, Мухаммед сделал византийскому императору ответный подарок — аравийские благовония и породистого арабского жеребца. 1. Перечислите ошибки, которые вы обнаружили в тексте. Помогите ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость