Помогите прошу мне очень надо номер 7 8

Математика
Помогите прошу мне очень надо номер 7 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. 13ч 10мин-4ч 25мин= 8ч 45мин Ответ:в 8ч 45мин начались уроки 7.22857 : 57 + 15719 - 36960 : 4 =6880        1)401  2)9240  3) 16120   4)6880
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