Вата, пух, перья, солома - весь этот строительный материал идёт на постройку гнезда. где тут обобщающее слово?

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Вата, пух, перья, солома - весь этот строительный материал идёт на постройку гнезда. где тут обобщающее слово?

Автор: Гость