Вата, пух, перья, солома - весь этот строительный материал идёт на постройку гнезда. где тут обобщающее слово?

Русский язык
Вата, пух, перья, солома - весь этот строительный материал идёт на постройку гнезда. где тут обобщающее слово?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вата пух перья солома
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