Реши уравнение:х+3*25=87;8*17-х=107;555:5-х=74;2х+87=93;3*(35-х)=63;(120-х)÷13=8.

Математика
Реши уравнение:х+3*25=87;8*17-х=107;555:5-х=74;2х+87=93;3*(35-х)=63;(120-х)÷13=8.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*2,4-3,3m=2,7m+3,2 6m=7,2-3,2 6m=4 m=4/6=2/3 2)-3y-7,5=6,9-4,2y 1,2y=6,9+7,5 1,2y=14,4 y=12 3)0,5+7=1+5*1,5y 6,5=7,5y y=6,5/7,5 y=13/15
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