Масса трёх одинаковых по массе коробок с печеньем равна 21 кг коробка с пастилой на 3 кг легче коробки с печеньем . Чему равна масса 5 таких коробок с пастилой?

Математика

Масса трёх одинаковых по массе коробок с печеньем равна 21 кг коробка с пастилой на 3 кг легче коробки с печеньем . Чему равна масса 5 таких коробок с пастилой?

Автор: Гость