Масса трёх одинаковых по массе коробок с печеньем равна 21 кг коробка с пастилой на 3 кг легче коробки с печеньем . Чему равна масса 5 таких коробок с пастилой?
Математика
Масса трёх одинаковых по массе коробок с печеньем равна 21 кг коробка с пастилой на 3 кг легче коробки с печеньем . Чему равна масса 5 таких коробок с пастилой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21:3=7кг-масса 1 коробки печенья 2)7-3=4кг-масса коробки с пастилой 3)4*5=20кг оТВЕТ-5 коробок равны 20 кг
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