Даны 3 числа сумма которых равна 802.Первое число больше второго на 10 а третье число меньше второго на 6 найдите большее из чисел

Математика

Даны 3 числа сумма которых равна 802.Первое число больше второго на 10 а третье число меньше второго на 6 найдите большее из чисел

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