Даны 3 числа сумма которых равна 802.Первое число больше второго на 10 а третье число меньше второго на 6 найдите большее из чисел
Математика
Даны 3 числа сумма которых равна 802.Первое число больше второго на 10 а третье число меньше второго на 6 найдите большее из чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×+10+×+×-6=802 3×=798 ×=266 266+10=276
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