Помогите задачу!!! плиззззз
Математика
Помогите задачу!!! плиззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14 * 10 = 140 2)212 - 140 = 72 3)72 / 5 = 14,4 У меня так получилось
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