Найди две пары сининонимов. машина-автомобиль,отец-папа,брошка-брошь,коленка-колено,тишь-тишина.Заранее спасибо!

Русский язык
Найди две пары сининонимов. машина-автомобиль,отец-папа,брошка-брошь,коленка-колено,тишь-тишина.Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 машина-автомобиль. отец-папа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Перечислите преобразования Людовика 9. В чём их значение?
Ответить
Окружающий мир
Рассказ о пдд окружающий мир 2 класс
Ответить
Қазақ тiлi
Вставок пропущеные окончания очень надо пжжжжж
Ответить
Математика
Масса трёх одинаковых по массе коробок с печеньем равна 21 кг коробка с пастилой на 3 кг легче коробки с печеньем . Чему равна масса 5 таких коробо...
Ответить
Математика
Помогите задачу!!! плиззззз
Ответить