Найди две пары сининонимов. машина-автомобиль,отец-папа,брошка-брошь,коленка-колено,тишь-тишина.Заранее спасибо!
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Найди две пары сининонимов. машина-автомобиль,отец-папа,брошка-брошь,коленка-колено,тишь-тишина.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
машина-автомобиль. отец-папа
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