Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?
Математика
Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25км/ч +20км/ч= 45км/ч 2) 180 : 45 =4 (час) через столько часов произойдет встреча при этом 1 теплоход пройдет 25*4=100(км) до встречи а второй теплоход 20*4=80 (км)
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