Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?

Математика
Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25км/ч +20км/ч= 45км/ч 2) 180 : 45 =4 (час) через столько часов произойдет встреча при этом 1 теплоход пройдет 25*4=100(км) до встречи а второй теплоход    20*4=80 (км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно вставить артикли a|an|the Iron is ... most useful metal She is ... my best friend Brutus is ... honorable man ... reindeer is a nat...
Ответить
Английский язык
Make sentences. use the present simple and who, which or that
Ответить
Русский язык
Синонимов к слову прощай
Ответить
Алгебра
Помогите срочно пожалуйста геометрия
Ответить
Математика
Соломинка связал плот из 82 прутиков.Из них 17 прутиков были дубовые,24 прутика-кленовые,а остальные еловые.Сколько еловых прутиков Соломинка испол...
Ответить