Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?

Математика

Два теплохода отплыли одновременно от двух пристаней навстречу друг другу.Расстояние между пристанями 180 км.Через сколько часов они встретятся,если известны их скорости:25 км/ч и 20 км/ч?

Автор: Гость