Проверьте пожалуйста,я правильно сделала олицетворения - умер дождь, умер ветер, умер сад, стояла луна, заворожила стужа;
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Проверьте пожалуйста,я правильно сделала олицетворения - умер дождь, умер ветер, умер сад, стояла луна, заворожила стужа;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да всё правильно ________________________
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