В какой из молекул связь прочнее: HF или HI. Пожалуйста объясните почему????????????
Химия
В какой из молекул связь прочнее: HF или HI. Пожалуйста объясните почему????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HF, тк у фтора и водорода маленькие атомные радиусы (его размер определяется по номеру периода) или от HF до HI увеличивается длина связей (атомный радиус)
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