Ф. ф. петрушевский первый русский цветовед утверждал, что из материальных красок наиболее подходят по чистоте тона к спектральным: киноварь, желтый хром, зеленая веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов, обозначенны...
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Ф. ф. петрушевский первый русский цветовед утверждал, что из материальных красок наиболее подходят по чистоте тона к спектральным: киноварь, желтый хром, зеленая веронеза, ультрамарин. для каких спектральных цветов, обозначенных ньютоном, как простые, петрушевский не указал материальную краску?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе хороших много школ я свою любимую нашёл гимн своей 17пою школа я тебя благотварю
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