На координатной прямой отмечены точки a b c d Какая из них- имеет координату 12.5
Математика
На координатной прямой отмечены точки a b c d Какая из них- имеет координату 12.5
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Рисунок есть? без рисунка ни как. Посмотри внимательнее условие
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