На координатной прямой отмечены точки a b c d Какая из них- имеет координату 12.5

Математика
На координатной прямой отмечены точки a b c d Какая из них- имеет координату 12.5
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Гость:
Рисунок есть?  без рисунка ни как. Посмотри внимательнее условие 
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