Диалог на казахском языке анам тыс даригеры
Қазақ тiлi
Диалог на казахском языке анам тыс даригеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем Салем,сенин анан ким болып жумыс истеиди? Менин анам тис даригери болып жумыс истеиди,ал сенин ше? Менинде анам тис даригери Кандаи баксы,анан тис даригери болгары! Бирак неге?? Себеби: анам маган не тиске паидалы сонын барин тусиндиреди Ой иа,умытып кетиппин Жараиди, кездескенше Саубол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Қазақ тiлi
Українська мова
Русский язык