Диалог на казахском языке анам тыс даригеры

Қазақ тiлi
Диалог на казахском языке анам тыс даригеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем Салем,сенин анан ким болып жумыс истеиди? Менин анам тис даригери болып жумыс истеиди,ал сенин ше? Менинде анам тис даригери Кандаи баксы,анан тис даригери болгары! Бирак неге?? Себеби: анам маган не тиске паидалы сонын барин тусиндиреди Ой иа,умытып кетиппин Жараиди, кездескенше Саубол
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