Помогите плиз номер 12мне надо быстро плиз

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1 действие в скобках (50225-49817)=408 2 действие тоже в скобках (216+84)=300 3 действие умножение 408*506=206448 4 действие деление 275184:39=7056 5 действие деление 182400:300=608 6 действие вычитание 206448-7056=199392 7 действие сложение 199392+608=200000 Ответ: 200 000