Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?

Математика

Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?

Автор: Гость