Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?
Математика
Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота индийского слона 2.7 метра, значит он ниже на 1.3 метра или 1 метр и 30 сантиметров. В недели 7 суток значит бамбук вырастет на 75*7=525см или 5 метров 25 см
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