Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?

Математика
Высота африканского слона-4 м а высота индийского слона-2 м 70см.На сколько индийский слон ниже чем африканский? Бамбук за сутки вырастает на 75см.На сколько метров вырастает бамбук за неделю?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота индийского слона 2.7 метра, значит он ниже на 1.3 метра или 1 метр и 30 сантиметров. В недели 7 суток значит бамбук вырастет на 75*7=525см или 5 метров 25 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово плоховато спосибо:)
Ответить
Английский язык
Перевод слов и составить словосочетание. Срочно! big happy noisy funny new good difficult great exciting easy serious bad small boring sad gui...
Ответить
Математика
(68:4+13):6+((85-28):3+72:(6×3)-11)×18-189 решите по действиям
Ответить
Математика
Помогите плиз номер 12мне надо быстро плиз
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста с этими задания кроме 1, очень срочно надо, на контрольной сиж??
Ответить