Перечислите известные вам названия природных камней. Что вы знаете об их происхождении?

Гость: Гость:

Асбест Асбест – необычный минерал. В его составе – вещества, обычные для камня. Однако камнем этот мягкий волокнистый материал не назовешь. Впрочем, сцементированные окаменевшими растворами пучки асбестовых волокон порой принимают вид камня – иногда даже самоцветного. Но такое случается нечасто. Различают два основных вида асбеста – хризотиловый и амфиболовый. Каждый из видов имеет несколько подвидов, разделяющихся, в свою очередь, на массу разновидностей, семейств и групп... подробней о асбесте...Травертин В минералогическом отношении камень травертин не особенно интересен. Порода осадочного (по большей части) происхождения. Продукт неполного метаморфизма известняка. Уже не ракушечник, но еще не мрамор (хотя существуют травертины, на мрамор весьма похожие). Как строительный материал травертин используется с тех пор, как человек научился обтесывать камень. Римский Колизей построен в основном из травертина (хотя древесины, мрамора и цемента на его сооружение тоже пошло немало)... подробней о травертине...Гипс Гипс – камень ценный, и не только как строительный материал. Тысячелетия назад люди заметили, что размолотый гипс помогает бороться с засолением почв. Добывая минерал в карстовых пещерах, древние горняки способствовали появлению огромных и протяженных подземных пространств. Их соотечественники, заделывая гипс в почву, повышали урожайность сельскохозяйственных культур. Для многих народов гипс был кормильцем. Но ведь и целые города строились из гипса!.. подробней о гипсе...Слюда Всякий природный минерал, похожий на тонкие листочки полупрозрачного гибкого стекла, мы зовем слюдой. Одним названием, таким образом, объединяется целая группа соединений. Все они относятся к алюмосиликатам, большинство имеет в составе калий, но прозрачность и цветность у них различная. Слюды – весьма обширное минералогическое семейство. Более иных распространены четыре вида слюды: мусковит, биотит, флогопит, лепидолит... подробней о слюде...