Наши хозяйки 20 птиц четвертую часть их составляют утки куры на 7 больше чем уток остальные птицы гуси Придумай и запиши Вопрос задачи Так что она решалась в 3 действия Запиши решение

Математика
Наши хозяйки 20 птиц четвертую часть их составляют утки куры на 7 больше чем уток остальные птицы гуси Придумай и запиши Вопрос задачи Так что она решалась в 3 действия Запиши решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько гусей у нашей хозяйки? 1). 20:4=5 ( шт) уток; 2). 5+7=12 ( шт) куры; 3). 20-5-12=3 ( шт) гуси. Ответ: у нашей хозяйки 3 гуся.
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