Наши хозяйки 20 птиц четвертую часть их составляют утки куры на 7 больше чем уток остальные птицы гуси Придумай и запиши Вопрос задачи Так что она решалась в 3 действия Запиши решение

Математика

Наши хозяйки 20 птиц четвертую часть их составляют утки куры на 7 больше чем уток остальные птицы гуси Придумай и запиши Вопрос задачи Так что она решалась в 3 действия Запиши решение

Автор: Гость