Можете привести пример права раскрывающий его состав. Заранее спасибо) предмет:Обществознание

Гость: Гость:

Например: Право на образование:каждый человек имеет право на бесплатное образование. Право на медицину:каждый человек имеет право на бесплатную медицину. Право выбор:каждый человек имеет свою точку зрения, никто не должен навязывать свою точку зрения