Можете привести пример права раскрывающий его состав. Заранее спасибо) предмет:Обществознание

Обществознание
Можете привести пример права раскрывающий его состав. Заранее спасибо) предмет:Обществознание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Право на образование:каждый человек имеет право на бесплатное образование. Право на медицину:каждый человек имеет право на бесплатную медицину. Право выбор:каждый человек имеет свою точку зрения, никто не должен навязывать свою точку зрения
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