Одна из сторон прямоугольника равна 3 1/9 дм , а другая на 61/63 дм меньше. найдите площ??дь прямоугольника. помогите
Математика
Одна из сторон прямоугольника равна 3 1/9 дм , а другая на 61/63 дм меньше. найдите площ??дь прямоугольника. помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 1/9-61/63=28/9-61/63=196/63-61/63=135/63=2 9/63=2 1/7 дм - другая сторона 2) 3 1/9*2 1/7=28/9*15/7=20/3=6 2/3 дм² - площадь
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