Одна из сторон прямоугольника равна 3 1/9 дм , а другая на 61/63 дм меньше. найдите площ??дь прямоугольника. помогите

Математика

Одна из сторон прямоугольника равна 3 1/9 дм , а другая на 61/63 дм меньше. найдите площ??дь прямоугольника. помогите

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