Найди значение суммы:-9,5+(-100);-5,07+(-61,9);-21,61+(-45,7).
Математика
Найди значение суммы:-9,5+(-100);-5,07+(-61,9);-21,61+(-45,7).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-109.5 2)-66.97 3)-67.31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 километров теплоход двигая??ь по течению переправ преодолевает это расстояние За 36 ч а дви...
Русский язык
Прочитайте что обозночает это слово Энциклопедия Впишите из даного слово все бук??ы в алфовидном порядке
Математика
Наши хозяйки 20 птиц четвертую часть их составляют утки куры на 7 больше чем уток остальные птицы гуси Придумай и запиши Вопрос задачи Так что она ...
Обществознание