Найди значение суммы:-9,5+(-100);-5,07+(-61,9);-21,61+(-45,7).

Математика
Найди значение суммы:-9,5+(-100);-5,07+(-61,9);-21,61+(-45,7).
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1)-109.5 2)-66.97 3)-67.31
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