расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 километров теплоход двигая??ь по течению переправ преодолевает это расстояние За 36 ч а двигаясь против течения за 45 ч найдите собственную скорость катера.
Математика
расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 километров теплоход двигая??ь по течению переправ преодолевает это расстояние За 36 ч а двигаясь против течения за 45 ч найдите собственную скорость катера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720:36=20(км/ч) - V по течению 720:45=16(км/ч) - V против течения V cобств.= (Vпо теч - V пр.теч):2 (20-16):2=2(км/ч) - скорость течения 16+2=18(км/ч) - собственная скорость теплохода
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