расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 километров теплоход двигая??ь по течению переправ преодолевает это расстояние За 36 ч а двигаясь против течения за 45 ч найдите собственную скорость катера.

Математика

расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 километров теплоход двигая??ь по течению переправ преодолевает это расстояние За 36 ч а двигаясь против течения за 45 ч найдите собственную скорость катера.

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