Конспект по истрии: Парламент против короля. Революция в Англии

Гость: Гость:

1).В каком году началась революция? (1640) 2).Какова основная причина революции? (недовольство королём) 3).Чего хотел добиться парламент? (разрушения монархии) 4).Чья цель была очистить английскую церковь от католических традиций? (Пуритан) 5).В каком году состоялся Долгий парламент? (1640) 6).В 1660 году парламент принял решение восстановить монархию. Кого парламент пригласил тогда на престол? (Карла второго, сына Карла первого) 7).Какой титул после войны взял Оливер Кромвель? (лорд-протектор) 8).Как называли сторонников короля? (кавалерами) 9).Чем Англия стала после революции? (республикой) 10).Сколько лет не расходился Долгий парламент? (12)