Напишите три побудительных предложения. похвалите мальчика, предостерегите его, ??осмейтесь над холодом.

Русский язык
Напишите три побудительных предложения. похвалите мальчика, предостерегите его, ??осмейтесь над холодом.
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Автор: Гость
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Гость:
Продолжай в том же духе ! Не ходи в темный лес один! Смотри , идёт холод!
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