Написать сочинение на тему Пётр Гринев в белгородской крепости. Маленькое.

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Написать сочинение на тему Пётр Гринев в белгородской крепости. Маленькое.
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Гость:
Многие считают «Капитанскую дочку» повестью, обыкновенным рассказом о жизни, любви, пугачевском восстании. На мой взгляд, это не совсем точно. Если бы в школьную программу ввели историю жизни, «Капитанская дочка» была бы самым верным учебником. В этой повести маленький мальчик Петруша превращается во взрослого и мужественного Петра Гринева. Он приехал в Белогорскую крепость «маменьким сынком», мечтал о красивой петербургской жизни, его не волновало собственное будущее. Однако покидает ее уже решительным, храбрым мужчиной.      Конечно же, на это преобразование повлияло немало факторов, одним из которых была его любовь к Маше Мироновой. Эта девушка полюбилась ему не сразу, так как новый знакомый Петра, Швабрин, представил Машу чрезвычайной дурочкой. Но впоследствии Гринев понял, что поступками Швабрина управляет безответная любовь к Маше. Мне кажется, что Мария сразу понравилась Петру, но он настолько верил Швабрину, что боялся признаться в этом даже самому себе.      На пути Маши и Петра стояло немало преград. Швабрин, некогда казавшийся очень интересным и милым человеком, резко изменил отношение Гринева к самому себе. Он продолжал позорить Машу, этого Гринев не выдержал. Дуэль со Швабриным показывает, насколько сильным было его чувство к Маше. Но родители Гринева этого не поняли. Отец был категорически против свадьбы своего сына.      Неожиданное нападение пугачевцев изменило всю судьбу Гринева. Не будь он в Белогорской крепости, он бы никогда не узнал настоящей верности родине, любимой девушке, не испытал бы испытаний жизни, не разобрался бы до конца, кто такой Пугачев на самом деле. Знакомство с Пугачевым неожиданно сыграло большую роль в помиловании Гринева Пугачевым. Если же раньше Пугачев представлялся Петру самозванцем, которого волнует только власть, то теперь он оказался обычным человеком, имеющим свои слабости, достаточно добрым. И когда Гринев приехал просить у него помощи, он не отказал, несмотря на немного дерзкий ответ Петра на просьбу Пугачева не воевать против него.      Швабрин оказался не только предателем по отношению к своей стране, но и бесстыдным лицемером, пользовавшимся отъездом Гринева в Оренбург. Но за это он был наказан Пугачевым, узнавшим от Петра, что Швабрин хочет насильно женится на Маше.      По сравнению с Гриневым Швабрин кажется человеком, лишенным всех тех качеств, которыми был наделен Петр. Ему не знакомы были такие понятия, как долг, честь, достоинство. Он не уважал права женщин, и можно даже сказать, что он не умел любить.      Рассказ о жизни Гринева в Белогорской крепости занял очень большое место в его записках. Ведь именно в Белогорской крепости Гринев научился по-настоящему любить, уважать свою страну, стойко переносить препятствия. И именно это сделало в нем настоящего мужчину.
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