Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода скорость одного из них 5 км/ч другого 4км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Математика

Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода скорость одного из них 5 км/ч другого 4км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Автор: Гость