Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода скорость одного из них 5 км/ч другого 4км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Математика
Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода скорость одного из них 5 км/ч другого 4км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти растояние надо скорость * на время значит: 5*3=15 (км) 4*3=12 (км)     и осталось прибавить: 15+12=27 (км) ответ: 27 км
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