Когда отцу было 26 лет,оле исполнилось 4 года. теперь оле 11лет .сколько лет отцу ?
Математика
Когда отцу было 26 лет,оле исполнилось 4 года. теперь оле 11лет .сколько лет отцу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 года отцу. Как я узнал? легко! сначала нужно узнать на сколько вырос отец. Но мы же не знаем сколько сейчас лет отцу, тогда возьмем Олю. 11 лет отнять 4 года выйдет 7 лет. Ето на столько подросла оля. На столько же подрос отец. к 26 прибавить 7 равно 33. Вот так ето легко решаеться
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