Когда отцу было 26 лет,оле исполнилось 4 года. теперь оле 11лет .сколько лет отцу ?

Гость: Гость:

33 года отцу. Как я узнал? легко! сначала нужно узнать на сколько вырос отец. Но мы же не знаем сколько сейчас лет отцу, тогда возьмем Олю. 11 лет отнять 4 года выйдет 7 лет. Ето на столько подросла оля. На столько же подрос отец. к 26 прибавить 7 равно 33. Вот так ето легко решаеться