Здравствуйте! помогите пожалуйста по Английскому языку Одно упражнения! зарание ??пасибо!

Английский язык
Здравствуйте! помогите пожалуйста по Английскому языку Одно упражнения! зарание ??пасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.aren't they 2.aren't there 3.aren't they 4.aren't there 5.aren't there 6.aren't there 7.aren't they 8.aren't they 9.aren't there 10.aren't they
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