Здравствуйте! помогите пожалуйста по Английскому языку Одно упражнения! зарание ??пасибо!
Английский язык
Здравствуйте! помогите пожалуйста по Английскому языку Одно упражнения! зарание ??пасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.aren't they 2.aren't there 3.aren't they 4.aren't there 5.aren't there 6.aren't there 7.aren't they 8.aren't they 9.aren't there 10.aren't they
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Выберите один из современных гаджетов. Обсудите и запишите его преимущества Расс??ажите своим одноклассникам о своем выборе. Объясните ваш выбор.
Математика