Что дашдемир сравнивает со стрелами

Литература
Что дашдемир сравнивает со стрелами
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Автор: Гость
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Гость:
Точность и разгон стрелы
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