Выберите один из современных гаджетов. Обсудите и запишите его преимущества Расс??ажите своим одноклассникам о своем выборе. Объясните ваш выбор.
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Выберите один из современных гаджетов. Обсудите и запишите его преимущества Расс??ажите своим одноклассникам о своем выборе. Объясните ваш выбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мобильный телефон:удобный, не занимает много места, можно звонить и т.д
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