Выберите один из современных гаджетов. Обсудите и запишите его преимущества Расс??ажите своим одноклассникам о своем выборе. Объясните ваш выбор.

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Выберите один из современных гаджетов. Обсудите и запишите его преимущества Расс??ажите своим одноклассникам о своем выборе. Объясните ваш выбор.

Автор: Гость