Краткое сочинение Образ Софьи (горе от ума)

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Образ Софьи считается самым сложным в комедии Грибоедо­ва. Толкование ее характера, выявление мотивировок поведе­ния — все это вызывало многочисленные споры критиков.Образ Софьи, как отмечал Белинский, крайне противоре­чив. Она наделена многими достоинствами: живым умом, волей, независимостью и самостоятельностью суждений, «энергией характера». Софья не дорожит мнением фамусов- ского общества: «Что мне молва? Кто хочет, так и судит…» Пренебрегая светским этикетом, она решается на ночное сви­дание с Молчалиным. В этом эпизоде Б. Голлер видел «вы­зов», бунт против лицемерных нравственных понятий фамусовского общества. «Барышню, нарушившую запреты, ожи­дал разрыв с обществом. Или удаление от общества», — писал критик.Поведение Софьи естественно: она не может скрыть своих чувств, увидев падение Молчалина с лошади. «Боюсь, что вы­держать притворства не сумею», — замечает она Алексею Степановичу. В какой-то степени героиня «естественна» и с Чацким: она искренне злится в ответ на его остроты. Вместе с тем, Софья искусно лжет отцу, скрывая от него свои отноше­ния с Молчалиным.Софья бескорыстна, она оценивает людей не по наличию чинов и богатства, а по их внутренним качествам. Фамусов хлопочет о выгодной партии для дочери: «желал бы зятя он с звездами, да с чинами». Софья же не приемлет подобной мо­рали: она хочет выйти замуж по любви. В ее натуре «прячет­ся в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное». Фамусов прочит ей в женихи полковника Скалозуба — Софья же и слышать не хочет «о подобном счастье»: «Он слова ум­ного не выговорил сроду, — мне все равно, что за него, что в воду».