Сочинение по повети А.С.Пушкина ''Капитанская дочка'' на тему ''Милая капитанская дочка '' ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!!! Даю 90 баллов

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Самый прекрасный,самыйц милый,самый романтический образ в повести "Капитанская дочка" у Маши Мироновой-дочери майора-коменданта Белогорской крепости.Она добра,совестлива, духовно щедра.Да, она такая,потому что в такой семье росла,было с кого пример брать.Жили в Белогорской крепости.С первых минут знакомства с ней,мы видим,что это милая,работящая девушка,с однй лишь бедой,у неё не было приданого.По словам ее мамы, у нее только"частый гребень, да веник, да алтын денег".Маше тяжело было переносить разговоры о приданом,всегда ее лицо становилось пунцовым,да слезы из глаз лились.Но несмотря на это,она благоразумна,искренна,правдива и интересна.Она привлекает к себе мужчин: Швабрина,а после Гринева.Маша проницательна и видит насквозь Швабрина-лживого,скользкого,злого,самовлюбленного, и, поэтому отвергает его. Абсолютно по-другому она относится к Петру Гриневу-человеку честному и порядочному и между ними вспыхивает высокое чувство.Сам Петр Гринев говорит,что когда он признался ей в любви,она выслушала его спокойно,сама призналась,что он в ней вызывает сердечный интерес и сказала что "ее родители будут рады ее счастию",а вот как к этому его родные отнесутся?,ей нужно их благословление.А получается именно так ,чего боялась Маша. Гринев получает письмо от отца,где не дают добра на брак с ней..Она даже вида не подав, как ей больно, сказала:"Я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Коли найдешь себе суженую, коли, полюбишь другую – бог с тобою". После захвата крепости Пугачевым,после гибели родных она остается одна,окруженная врагами.Для неё настали тяжелые дни. Она попадает в лапы Швабрина,который перешел на Пугачевскую сторону.Он жестоко с ней обращается и грозит,что если она за него не выйдет,то он привезет ее в лагерь "злодею". Но ее судьба волнует ее постольку-поскольку, а тревожит судьба Петра Гринева.Она обращается к нему :" Палаша слышала, что вас часто видят на вылазках, и что вы совсем себя не бережете, а я за вас со слезами бога молю.." Петр же бросился спасать ее,не жалея своей жизни из крепости.. Маша отказывается выходить за Швабрина,лучше -смерть.Сам Пугачев соединяет их сердца. Но по ложному доносу Швабрина, Гринев попадает в тюрьму.Маша не сидит,она пытается освободить его и едет в Петербург ,к императрице и рассказывает ей все-все о Гриневе и о себе. Императрица была покорена душевностью,простотой Маши и Гринева оправдали. После этого Гринев-отец дал благословление на их брак. . . Ее