Сочинение по повети А.С.Пушкина ''Капитанская дочка'' на тему ''Милая капитанская дочка '' ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!!! Даю 90 баллов
Литература
Сочинение по повети А.С.Пушкина ''Капитанская дочка'' на тему ''Милая капитанская дочка '' ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО!!!!!!! УМОЛЯЮ!!!!! Даю 90 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый прекрасный,самыйц милый,самый романтический образ в повести "Капитанская дочка" у Маши Мироновой-дочери майора-коменданта Белогорской крепости.Она добра,совестлива, духовно щедра.Да, она такая,потому что в такой семье росла,было с кого пример брать.Жили в Белогорской крепости.С первых минут знакомства с ней,мы видим,что это милая,работящая девушка,с однй лишь бедой,у неё не было приданого.По словам ее мамы, у нее только"частый гребень, да веник, да алтын денег".Маше тяжело было переносить разговоры о приданом,всегда ее лицо становилось пунцовым,да слезы из глаз лились.Но несмотря на это,она благоразумна,искренна,правдива и интересна.Она привлекает к себе мужчин: Швабрина,а после Гринева.Маша проницательна и видит насквозь Швабрина-лживого,скользкого,злого,самовлюбленного, и, поэтому отвергает его. Абсолютно по-другому она относится к Петру Гриневу-человеку честному и порядочному и между ними вспыхивает высокое чувство.Сам Петр Гринев говорит,что когда он признался ей в любви,она выслушала его спокойно,сама призналась,что он в ней вызывает сердечный интерес и сказала что "ее родители будут рады ее счастию",а вот как к этому его родные отнесутся?,ей нужно их благословление.А получается именно так ,чего боялась Маша. Гринев получает письмо от отца,где не дают добра на брак с ней..Она даже вида не подав, как ей больно, сказала:"Я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Коли найдешь себе суженую, коли, полюбишь другую – бог с тобою". После захвата крепости Пугачевым,после гибели родных она остается одна,окруженная врагами.Для неё настали тяжелые дни. Она попадает в лапы Швабрина,который перешел на Пугачевскую сторону.Он жестоко с ней обращается и грозит,что если она за него не выйдет,то он привезет ее в лагерь "злодею". Но ее судьба волнует ее постольку-поскольку, а тревожит судьба Петра Гринева.Она обращается к нему :" Палаша слышала, что вас часто видят на вылазках, и что вы совсем себя не бережете, а я за вас со слезами бога молю.." Петр же бросился спасать ее,не жалея своей жизни из крепости.. Маша отказывается выходить за Швабрина,лучше -смерть.Сам Пугачев соединяет их сердца. Но по ложному доносу Швабрина, Гринев попадает в тюрьму.Маша не сидит,она пытается освободить его и едет в Петербург ,к императрице и рассказывает ей все-все о Гриневе и о себе. Императрица была покорена душевностью,простотой Маши и Гринева оправдали. После этого Гринев-отец дал благословление на их брак. . . Ее
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