На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?
Информатика
На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 путей АБДИК АБВДИК АБВДЖК АБВЖК АВДИК АВДЖК АВЖК АГВДИК АГВДЖК АГЕК АГЕВДИК АГЕВДЖК АГЕВЖК АГЕЖК
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