Нужно соченить экологическую сказку
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Нужно соченить экологическую сказку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном из садов была клумба, в ней росли анютины глазки. Они сильно благоухали. На этот аромат слеталось множество насекомых. Пчёлы, бабочки и шмели посещали эту клумбу ежедневно. Однажды, около сада построили "главную" дорогу. Через некоторое время, цветы в клумбе перестали благоухать так сильно! А позже вообще перестали пахнуть,они уже не манили запахом насекомых. Прошло не мало времени, и клумба окончательно опустела...
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