Нужно соченить экологическую сказку

Гость: Гость:

В одном из садов была клумба, в ней росли анютины глазки. Они сильно благоухали. На этот аромат слеталось множество насекомых. Пчёлы, бабочки и шмели посещали эту клумбу ежедневно. Однажды, около сада построили "главную" дорогу. Через некоторое время, цветы в клумбе перестали благоухать так сильно! А позже вообще перестали пахнуть,они уже не манили запахом насекомых. Прошло не мало времени, и клумба окончательно опустела...