Помогите отгадать загадку в одном доме жили 7 девочк одна девочка поливала цветы 2 мылась 3 готовила домашние задания 4 игра в шахматы 5 гуляла 6 играла в куклы, а что делала 7
Другие предметы
Помогите отгадать загадку в одном доме жили 7 девочк одна девочка поливала цветы 2 мылась 3 готовила домашние задания 4 игра в шахматы 5 гуляла 6 играла в куклы, а что делала 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поливала цветы!она очень легкая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Составить столбчатую диаграмму по здоровому образу жизни в семье. (не менее 5 пози??ий) ПЖ ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО
Другие предметы
Литература