Помогите отгадать загадку в одном доме жили 7 девочк одна девочка поливала цветы 2 мылась 3 готовила домашние задания 4 игра в шахматы 5 гуляла 6 играла в куклы, а что делала 7

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Помогите отгадать загадку в одном доме жили 7 девочк одна девочка поливала цветы 2 мылась 3 готовила домашние задания 4 игра в шахматы 5 гуляла 6 играла в куклы, а что делала 7

Автор: Гость