4.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КУПИЛИ КОНФЕТЫ ДВУХ СОРТОВ: 3 КГ КАРАМЕЛИ ??О 65 Р ЗА 1 КГ И 2 КГ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ.НАЙДИТЕ ЦЕНУ ШОК. КОНФЕТ,ЕСЛИ 1 КГ ПОЛУЧИВШЕЙСЯ СМЕСИ СТОИТ 83 Р.

Математика

4.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КУПИЛИ КОНФЕТЫ ДВУХ СОРТОВ: 3 КГ КАРАМЕЛИ ??О 65 Р ЗА 1 КГ И 2 КГ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ.НАЙДИТЕ ЦЕНУ ШОК. КОНФЕТ,ЕСЛИ 1 КГ ПОЛУЧИВШЕЙСЯ СМЕСИ СТОИТ 83 Р.

Автор: Гость