4.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КУПИЛИ КОНФЕТЫ ДВУХ СОРТОВ: 3 КГ КАРАМЕЛИ ??О 65 Р ЗА 1 КГ И 2 КГ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ.НАЙДИТЕ ЦЕНУ ШОК. КОНФЕТ,ЕСЛИ 1 КГ ПОЛУЧИВШЕЙСЯ СМЕСИ СТОИТ 83 Р.
Математика
4.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КУПИЛИ КОНФЕТЫ ДВУХ СОРТОВ: 3 КГ КАРАМЕЛИ ??О 65 Р ЗА 1 КГ И 2 КГ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ.НАЙДИТЕ ЦЕНУ ШОК. КОНФЕТ,ЕСЛИ 1 КГ ПОЛУЧИВШЕЙСЯ СМЕСИ СТОИТ 83 Р.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*65=195(руб) стоимость карамели 3+2=5 (кг) вес конфет 5*83=415 (руб) стоимость всех конфет 415-195=220(руб) стоимость 2 кг шоколадных конфет 220:2=110 (кг) стоимость 1 кг шоколадных конфет
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