Выписать переменные x1+x2+2x3+3x4=1 3x1-x2-x3-2x4=-4 2x1+3x2-x3-x4=-6 X1+2x2+3x3-x4=-4
Алгебра
Выписать переменные x1+x2+2x3+3x4=1 3x1-x2-x3-2x4=-4 2x1+3x2-x3-x4=-6 X1+2x2+3x3-x4=-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X и это все вроде............
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