Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа A)325 Б)25 В)120 Г)576
Математика
Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа A)325 Б)25 В)120 Г)576
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что ответ Б, я думаю вы поймете почему))
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