Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа A)325 Б)25 В)120 Г)576

Математика
Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа A)325 Б)25 В)120 Г)576
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Гость:
Я думаю что ответ Б,  я думаю вы поймете почему))
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