Какой цифрой оканчивается разность 16 в пятой степени минус 2 в четвертой степени? 7класс
Алгебра
Какой цифрой оканчивается разность 16 в пятой степени минус 2 в четвертой степени? 7класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 в 5 степени это 1 048 576 2 в 4 степени 16 1 048 576-16=1 048 560 последняя цифра 0
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