Степени оксисления кальция

Химия
Степени оксисления кальция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кальция  степень окисления= номеру группы,в которой находится элемент,кальций находится во второй группе,поэтому  степень окисления у него +2,больше степеней окисления у этого элемента нет. проявляет восстановительные свойства,так как является металлом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста log1/2(1-0,5x)<=-1
Ответить
Алгебра
(шесть целых две третьих минус пять восемнадцатых умножить на две целых четыре де??ятых) и разделить на ноль целых пять десятых
Ответить
Математика
Известно, что 4<a<7 3<b<5 а) 3a+b ab a-b
Ответить
Українська література
Чому загинув під час бурі "чужий-чужениця"?
Ответить
Русский язык
Коллектив класса. Замените с управления на согласование
Ответить