Степени оксисления кальция
Химия
Степени оксисления кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кальция степень окисления= номеру группы,в которой находится элемент,кальций находится во второй группе,поэтому степень окисления у него +2,больше степеней окисления у этого элемента нет. проявляет восстановительные свойства,так как является металлом.
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