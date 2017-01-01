Какой цифрой оканчивается значение степени 2017^2016
Математика
Какой цифрой оканчивается значение степени 2017^2016
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрим только последнюю цифру 7¹ - на конце 7 7² - на конце 9 7³ - на конце 3 7⁴ - на конце 1 7⁵ - на конце 7 Итак, идёт повтор последних цифр через каждые 4 группы. 2016 = 504*4 Ответ: на конце 1
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