Какой угол в градусах описывает минутная стрелка за 17 минут?
Математика
Какой угол в градусах описывает минутная стрелка за 17 минут?
Ответ(ы):
Гость:
1) 180 гр = 30 мин ; 1мин = 180 : 30 = 6 гр ; 2) 6 * 17 = 102гр.
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